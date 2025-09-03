Ultimi giorni per partecipare al Premio letterario “Michele Buldrini”

Ancora una manciata di giorni per partecipare alla XXIII edizione del Premio regionale di narrativa intitolato allo scrittore molisano “Michele Buldrini”, indetto e organizzato dal Comune di Campobasso – Assessorato alla Cultura e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli, nell’ambito di Ti racconto un libro 2025- Laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione.



Il premio si rivolge a giovani di età compresa tra i 16 e i 36 anni e rappresenta, da oltre vent’anni, un’importante occasione per far emergere nuove voci della narrativa in Molise. L’obiettivo è chiaro: dare spazio e visibilità alla creatività giovanile, offrendo ai

partecipanti un’opportunità concreta per mettersi alla prova e confrontarsi con il mondo della scrittura in un contesto stimolante e di alto profilo culturale.

Un’idea, una voce, una storia da raccontare: bastano pochi elementi per dare vita a un racconto, una trama da costruire, uno o più protagonisti da seguire, un finale ancora tutto da immaginare. Il Premio Buldrini nasce come un vero e proprio laboratorio di narrazione aperto, un luogo inclusivo in cui stili diversi, esperienze variegate e sensibilità uniche si incontrano e si confrontano, esprimendo la ricchezza culturale e la pluralità dei giovani autori. Anno dopo anno, il Premio “Michele Buldrini” si conferma come una preziosa occasione di crescita personale e culturale, offrendo a tanti talenti molisani l’opportunità di trasformare le proprie idee in narrazione, l’immaginazione in parole e i sogni in racconti.

A decretare i vincitori sarà anche quest’anno una Giuria d’eccezione, composta da scrittori, sceneggiatori e intellettuali di rilievo nel panorama letterario italiano.

Il primo classificato riceverà una somma in denaro di 500 euro, mentre per il secondo è previsto un premio di 300 euro. Ai due segnalati dalla Giuria andrà un buono del valore di 200 euro ciascuno per l’acquisto di libri, per il terzo lavoro segnalato è previsto un buono di 180 euro per la frequentazione gratuita di un corso di scrittura della durata di tre mesi. I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2025.

Per saperne di più sui tempi e le modalità di iscrizione al concorso, basterà collegarsi su www.unionelettoritaliani.it e www.comune.campobasso.it, dove è possibile scaricare il testo completo del bando di partecipazione e la scheda d’iscrizione.

I manoscritti dovranno pervenire in formato pdf inviando una mail all’indirizzo premiobuldrini@gmail.com .