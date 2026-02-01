Uffici Stampa, ASM: rilanciare intesa del 2018ncon Anci Molise

Ancora molti scogli da superare, in Molise, per la Legge sugli uffici stampa pubblici.

Esattamente sette anni fa, assieme al Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Pina Petta e

al Presidente dell’Associazione dei Comuni, Pompilio Sciulli, firmammo un documento di intesa

per la piena attuazione della Legge 150 negli Enti comunali. Il protocollo dava anche la possibilità

di interpretare elasticamente la norma, nel senso che, nel caso di piccoli Comuni, prevedeva anche

forme consorziate di uffici stampa, in modo da assicurare l’informazione professionale verso i

cittadini e le fonti giornalistiche.

L’intesa sottoscritta in questi giorni a livello nazionale dalla

Federazione della stampa e dall’Associazione dei Comuni italiani ci offre l’occasione per sollecitare

nuovamente gli enti locali affinchè applichino una norma dello Stato in vigore, evitando le forzature

dei comunicati firmati da sindaci o dirigenti e la confusione di ruoli tra portavoce, ovvero la figura

politica espressione del sindaco o del Presidente dell’ente, che non necessita di titoli specifici e

l’addetto stampa, che in quanto professionista è iscritto all’albo, è terzo e risponde alla deontologia

interna.

Lo ha dichiarato il Presidente dell’Associazione della stampa del Molise, Giuseppe di Pietro.