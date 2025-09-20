Udinese-Milan 0-3, Pulisic e Fofana lanciano i rossoneri al secondo posto – Rivivi la partita

(Adnkronos) – Il sabato di Serie A si chiude con il successo del Milan contro l'Udinese. Oggi, sabato 20 settembre, i rossoneri hanno vinto 3-0 contro i friulani al Bluenergy Stadium. Partita dominata in lungo e in largo dalla squadra di Allegri, che passa grazie alle reti di Pulisic (doppietta) e Fofana. Il Milan vola così al secondo posto momentaneo in classifica con 9 punti, accanto al Napoli, in attesa delle ultime partite del quarto turno di campionato. Il Milan parte forte e al 3' Pulisic chiama Sava al primo intervento con un tiro da posizione defilata. Ancora rossoneri pericolosi al 19' con Gimenez, che si presenta in area e impegna Sava. Partita equilibrata, pochi spazi, ma al 39' la squadra di Allegri passa: cross di Estupinan, deviazione verso la porta di Kristensen, respinge Sava, ma Pulisic da pochi passi mette in rete. A inizio ripresa è ancora Milan pericoloso: pressing vincente di Pulisic su Karlstrom, errore del difensore e palla che finisce in piena area a Fofana, che di destro batte Sava per lo 0-2. L'Udinese accusa il colpo, non riesce a reagire, ma apre spazi e il Milan cala il tris: Rabiot serve in area ancora Pulisic che si gira e di prima intenzione punisce ancora Sava. L'Udinese prova a ridurre lo svantaggio anche con l'ingresso di Zaniolo, ma le conclusioni sue e di Atta non impensieriscono Terracciano. Nel finale i rossoneri vanno a un passo dal poker con una conclusione dalla distanza di Estupinan, sugli sviluppi di un corner, e al 92' con una conclusione di Rabiot in diagonale che finisce per sfiorare il palo. Vittoria convincente per il Milan, ancora senza subire gol. Nella prossima giornata di campionato, i rossoneri ospiteranno il Napoli a San Siro. L'Udinese affronterà invece il Sassuolo in trasferta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)