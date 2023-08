“UAUA’. Concerto-omaggio di Giuseppe Spedino Moffa a Eugenio Cirese e al suo Molise”

Tutto pronto per due nuove date con i concerti della kermesse musicale “Palcoscenici”, cartellone voluto e curato dall’Assessorato regionale alla Cultura in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.

Ben due appuntamenti – per concludere agosto e iniziare settembre al meglio – con la

rassegna concertistica “Palcoscenici: il Molise è di scena”, cartellone voluto e curato

dall’Assessorato regionale alla Cultura insieme alla Fondazione Molise Cultura.

Il Palazzo Ducale di Larino – martedì 29 agosto alle ore 20:30 – ospiterà un volto noto

del Molise ed anche della kermesse: Giuseppe Spedino Moffa e il suo “UAUA’”.

Lo stesso spettacolo è in programma sabato 2 settembre, alle ore 18, a Venafro nell’area

antistante il Castello Pandone.

Un ritorno, dopo il successo ottenuto al Parco Archeologico di Sepino, gradito.

In scena un concerto-spettacolo che rappresenta un omaggio al poeta molisano Eugenio

Cirese attraverso un repertorio di melodie e parole delle canzoni che fanno parte del cd

“UAUA’” dal quale prende il nome.

Canzoni religiose, canzoni d’amore ma anche ninne nanne e filastrocche per i bambini.

Tutte melodie diverse ma accomunate dall’amore per la terra d’appartenenza, per le

radici, per il Molise.

L’ingresso ad entrambi i concerti è gratuito ma occorre la prenotazione sul sito

www.ciaotickets.com fino ad esaurimento posti.

Gli eventi del cartellone – che continuano ad ottenere grande successo e consensi – sono

stati voluto fortemente dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo con lo scopo di dare lustro e

valore alla Regione, insieme alla Fondazione Molise Cultura, e al patrimonio culturale,

musicale e paesaggistico che possiede.