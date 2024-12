Turismo, Santanchè: “Giubileo ci vedrà protagonisti a livello globale”

(Adnkronos) – "Guardiamo con entusiasmo alla grande sfida del Giubileo appena iniziato, un evento che ci vedrà protagonisti a livello globale". Ad affermarlo è la ministra del Turismo Daniela Santanchè ragionando con l'Adnkronos sulle prossime sfide che si prospettano per il settore nel 2025. "Investiremo ulteriormente nei nostri cammini, patrimonio di cultura e tradizione, per promuovere un turismo sostenibile e responsabile", sottolinea Santanchè, che annuncia: "Infine, siamo orgogliosi di ospitare a Roma, dal 1 al 3 ottobre, il Wttc Global Forum, il più importante evento mondiale sul turismo, che segue il recente primo G7 del settore. Questa occasione rappresenta un momento significativo per consolidare il ruolo del turismo come pilastro fondamentale della nostra economia e del nostro sviluppo futuro". "Il bilancio del turismo per il 2024 segna un trend positivo in linea anche con i dati del 2023, che ricordo essere ormai il nuovo anno di riferimento per il turismo. Le sfide per il 2025 sono molteplici, ma siamo determinati ad affrontarle con coraggio e innovazione", dice Santanchè. "Il nostro impegno si concretizza anche con le misure introdotte o rafforzate in manovra, come ad esempio l'ampliamento della detassazione delle mance dal 25% al 30%, che rappresenta un'importante misura di supporto per i lavoratori del settore", rimarca. "In un contesto globale in cui le mance sono spesso tassate come reddito, questa iniziativa offre un vantaggio competitivo e un sostegno economico significativo. Inoltre, la detassazione delle mance potrebbe incentivare una cultura delle mance più forte, contribuendo a migliorare le condizioni economiche dei lavoratori e a stimolare la crescita del settore turistico e della ristorazione in Italia. Penso poi anche ai 110 milioni destinati ai contratti di sviluppo che rappresentano un’opportunità cruciale per incentivare l'innovazione e migliorare l’offerta turistica italiana", conclude Santanchè. —turismowebinfo@adnkronos.com (Web Info)