Turismo, assessore Lopane (Regione Puglia): “Sorprendente il +22% di presenze straniere”

(Adnkronos) – “Il 2025 conferma un trend di crescita ormai evidente da anni. Viene consolidata la presenza degli italiani nella nostra regione con il +4%, ma il dato più sorprendente è il +22% di presenze straniere. Questo dimostra come le politiche che abbiamo messo in campo in questi anni di internazionalizzazione della nostra destinazione stiano funzionando al meglio. Non solo per i mercati che riusciamo ad attrarre, ma anche per il fatto di collocare prodotti turistici in periodi dell'anno che fino a qualche tempo fa era nemmeno possibile immaginare visto che il 40% delle presenze turistiche avviene in mesi non estivi”. Queste le parole di Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, sviluppo e impresa turistica di Regione Puglia, in occasione dell'edizione 2025 del Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo. “La sfida del futuro si chiama organizzazione e si affiancherà alle politiche di promozione perché abbiamo necessità di far emergere in maniera ancora più chiara ed evidente i prodotti turistici della nostra regione. Il mare, non solo per la capacità di avere acque di balneazione eccellenti, ma per gli investimenti che in questi anni abbiamo saputo mettere a punto, la nautica piuttosto che gli sport acquatici, piuttosto che il colonialismo, sono per noi prodotti su cui continuare a lavorare”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)