Trump: “Non permetterò a Netanyahu di annettere Cisgiordania”. Drone da Yemen su Israele, 20 feriti

(Adnkronos) – Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà a Benjamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. E' quanto riporta oggi Politico citando sei fonti informate dell'incontro che il presidente americano ha avuto, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, con i leader dei Paesi arabi. Due fonti spiegano che Trump è stato "fermo" sul fatto che non permetterà un'azione del genere nei confronti della Cisgiordania, governata dall'Anp e non da Hamas. Altre fonti hanno riferito che Trump e il suo team hanno presentato il piano dell'amministrazione per mettere fine alla guerra, compresi dettagli sulla governance e la sicurezza del dopoguerra. "Siamo fiduciosi, e direi anche ottimisti, che nei prossimi giorni saremo in grado di annunciare una sorta di svolta", ha detto intanto l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, parlando della guerra a Gaza durante il vertice Concordia a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Intanto il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha definito ''ingiustificata'' la decisione di Israele di chiudere il valico di Allenby, unico collegamento tra la Cisgiordania e la Giordania, definendola una ''forma di punizione collettiva''. In una nota, il ministero ha affermato che "il valico è l'unica via di spostamento per oltre 3 milioni di palestinesi che vivono in Cisgiordania verso il mondo esterno e la sua chiusura provoca ingenti danni umanitari ed economici, lasciando migliaia di palestinesi bloccati, impossibilitati a tornare al lavoro, agli studi e alle famiglie, o a recarsi per cure mediche". Un drone si è intanto schiantato su un centro commerciale di Eilat, la città più meridionale di Israele, provocando il ferimento di venti persone. Lo riferisce il servizio di soccorso medico israeliano. La polizia e le Idf hanno dichiarato che stanno indagando sull'incidente. Due sessantenni sono in gravi condizioni e che la maggior parte dei feriti è stata colpita da schegge. Il drone, che secondo l'esercito israeliano è partito dallo Yemen, ha colpito un centro commerciale vicino a un hotel. Le riprese della scena rivelano danni significativi all'area. La stampa israeliana sostiene che si sia trattato di un attacco lanciato dagli Houthi, il gruppo filo-iraniano che controlla ampie zone dello Yemen.