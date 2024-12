Trump: “Meloni leader e persona fantastica”

(Adnkronos) –

"E' fantastica, è una leader e una persona fantastica". Donald Trump conferma la sua stima per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda della corrispondente da New York di Class Cnbc in occasione del suono della campanella sul floor del New York Stock Exchange, che chiedeva al presidente eletto degli Stati Uniti se avesse un messaggio per la premier. E un messaggio per l'Italia? "Io amo l'Italia". Poi, rispondendo alla domanda se lavorerà con la Meloni, Trump ha replicato "Sì". Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo l'incontro che ha avuto con Meloni sabato scorso a margine del ricevimento organizzato da Emmanuel Macron per i leader arrivati a Parigi per la riapertura di Notre Dame. Un incontro che il presidente eletto americano ha definito "grande" in un intervista rilasciata al New York Post, in cui definiva la leader italiana "piena di energia". "Siamo andati d'accordo alla grande", ha detto ancora il tycoon. Intanto, proprio ieri i media americani hanno riportato che Trump sarebbe orientato verso la nomina ad ambasciatore in Italia di Tilman Fertitta, patron della squadra di basket Houston Rockets. Il miliardario di Houston, Ceo della Landry's Ic, che opera nel settore dell'ospitalità, con un patrimonio stimato nel giugno del 2023 di 8,4 miliardi, viene descritto da Cbsnews come "un amico di Trump e finanziatore repubblicano". Fertitta, che è nato nel 1957 in una famiglia di origini siciliane, con il padre Vic che era proprietario di un ristorante di pesce, era insieme a Trump e Elon Musk per il lancio del razzo di Starship lo scorso novembre in Texas, riportano ancora i media americani.