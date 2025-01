Trump, la gaffe sulla Spagna “nazione dei Brics” – Video

(Adnkronos) – Hanno lasciato perplesso il governo di Madrid le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha prima affermato che la Spagna appartiene al blocco dei Brics e poi ha minacciato di imporle pesanti dazi. L'errore sulla Spagna – che come gli Usa è un membro della Nato – è arrivato rispondendo alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto dei Paesi dell'Alleanza "come la Spagna" che non spendono almeno il 2% del Pil per la difesa. Trump ha replicato che la spesa per la difesa della Spagna era "molto bassa", poi ha rapidamente virato sui Brics. "Sono una nazione Brics, la Spagna. Sai cos'è una nazione Brics? Lo scoprirai", ha detto al giornalista nello Studio Ovale, prima di dire che punirà economicamente le nazioni del blocco: "Applicheremo dazi almeno del 100% sugli affari che fanno con gli Stati Uniti". La portavoce del governo spagnolo, Pilar Alegria, ha commentato dicendo di non essere sicura del motivo per cui Trump abbia fatto quelle dichiarazioni. "Non so se l'affermazione fatta dal presidente Trump sia stata il risultato di un equivoco o meno, ma posso confermare che la Spagna non fa parte dei Brics", ha detto Alegria ai giornalisti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)