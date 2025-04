Trump ha ‘cacciato’ Macron in Vaticano? Cosa ha detto Donald, il video e il labiale

(Adnkronos) –

Donald Trump ha escluso Emmanuel Macron dall'incontro con Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro? Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano. Il tabloid The Sun ha chiesto aiuto a Nicola Heckling, presentato come 'lip reader'. Il video diffuso ieri da Dan Scavino, collaboratore di Trump, è privo di audio: l'interpretazione della situazione si è basata sinora sull'interpretazione dei gesti. Macron saluta Zelensky, interagisce brevemente con Trump e poi si allontana, mentre alle spalle dei leader viene rimossa una sedia e rimangono solo due posti a disposizione del presidente degli Stati Uniti e di quello ucraino. Da ieri, si 'sfidano' due tesi. Trump ha allontanato Macron per parlare da solo con Zelensky? O Macron si è defilato volontariamente consentendo lo svolgimento di un bilaterale che è stato definito storico? Ebbene, secondo Heckling, le parole rivolte da Trump a Macron sono nette: "You don't belong here, I need you to do me a favor, you shouldn't be here". Traduzione? "Non dovresti essere qui, ho bisogno che tu mi faccia un favore, non dovresti essere qui". Secondo il 'Var' del giornale, Zelensky annuisce mentre uno dei religiosi inquadrati nella scena sembra girarsi dopo aver ascoltato le parole di Trump. L'analisi del video, secondo Hickling, evidenzia anche alcune frasi di Zelensky a Trump: "Vorrei che facessi questo, ma non in questo modo", la frase del presidente ucraino. La replica di Trump? "E' una strategia molto interessante, puoi esserne certo".