Truffa a nome di Crosetto, il ministro: “Denuncia pronta da venerdì”

(Adnkronos) – ''La mia denuncia è pronta da venerdì''. Lo fa sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto, contattato dall'Adnkronos in merito alla vicenda della truffa ai danni di grandi imprenditori, messa a punto utilizzando il nome e la voce del ministro per ottenere bonifici milionari. Crosetto, a quanto si apprende, starebbe aspettando di avere un quadro più definito del caso per poter inserire nella denuncia i nomi di tutte le persone 'raggirate' dalla banda di truffatori. Sono grandi imprenditori i bersagli del gruppo di truffatori, che ha usato il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto, del suo staff e di un generale per cercare di truffare, con uno stratagemma credibile e articolato, alcuni tra i più grandi imprenditori multimilionari. I loro cognomi famosi fanno parte di un lungo elenco ora nelle mani della procura di Milano che sta cercando di ricostruire la complessa rete del raggiro. Per ora solo un filantropo ha denunciato la truffa da quasi un milione di euro, altre due denunce dovrebbero essere formalizzate nelle prossime ore, ma il numero delle potenziali vittime sembra destinato a salire. A quanto risulta all'Adnkronos tra le persone che sono state contattate dal gruppo di truffatori, ma che non sarebbero cadute nel tranello, figurano lo stilista Giorgio Armani, un esponente della famiglia Moratti, Marco Tronchetti Provera, l'amministratore delegato di Tod's Diego Della Valle, Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo.