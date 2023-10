“Trivento nel tempo”, la mostra fotografica sulla storia ed evoluzione urbanistica del comune

“Trivento nel tempo” è un viaggio a ritroso alla scoperta dei luoghi, delle persone, della storia del comune trignino.

All’interno dello storico Palazzo comunale di via Torretta n.6 ( nella foto) è stato allestito il percorso fotografico, una raccolta di immagini attenta e partecipata che il maestro Benito Di Zanna, ideatore del progetto, ha curato con lo Studio 54 Photo di Roberto Landi, supportato dall’aiuto di triventini e realizzato con il patrocinio del Comune di Trivento. Gli ambienti che un tempo hanno ospitato gli uffici comunali diventano sale dedicate al racconto fotografico, ideato per

conoscere la storia e l’evoluzione urbanistica del municipio.

La raccolta di questo nucleo fotografico dedicato alla città vuole infatti accrescere la memoria collettiva dei cittadini, in particolar modo tra i giovani, ma risponde anche alla esigenza di fornire uno strumento di conoscenza rivolto ai turisti che così viaggeranno nel tempo e tra le

immagini. Il percorso si apre con due prospettive a confronto: la più antica rappresentazione di Trivento, realizzata nel 1703 per l’opera di Giovanni Battista Pacichelli, e una panoramica contemporanea sulla città. Un simbolico parallelismo temporale che suggerisce la modalità di lettura delle fotografie, come sguardo sul passato e sul presente.

Le immagini conducono il visitatore attraverso gli anni, i luoghi, le persone e mostrano i tanti cambiamenti che hanno interessato il tessuto urbano e il territorio comunale. Alla fine dell’Ottocento, attraverso l’obiettivo fotografico è restituita l’immagine d’insieme di Trivento, centro che si è costruito su luoghi antichi ma che ha anche saputo aprirsi al cambiamento per rispondere alle necessità espresse dai tempi moderni.

Per tutto Il XX secolo, l’arte fotografica ha catturato le numerose trasformazioni che hanno caratterizzato la vita della comunità: dalle foto panoramiche ai quartieri di San Nicola e Piazza Fontana, dai lavori di ammodernamento e ampliamento dell’area pianeggiante agli eventi civili e religiosi o gli avvenimenti particolari. Un’importante documentazione iconografica

che torna ai cittadini come traccia storica da cui partire per ritrovare luoghi e senso di appartenenza.

Questo nucleo fotografico, costituito per raccontare attraverso le immagini la storia del paese, nasce per consolidare il legame con il proprio passato e per costruire una eredità da affidare alle generazioni future. Trivento nel tempo è una raccolta di scatti fotografici recuperati nei cassetti personali e tramutati in percorso espositivo a disposizione dei triventini e dei

turisti, un viaggio nei ricordi che coinvolge le persone invitandole a partecipare, con immagini e aneddoti, alla costruzione della storia triventina. La mostra fotografica è un esercizio di racconto attraverso cui fare pratica condivisa del sentire li proprio passato. Passato che emoziona e stimola le persone ad aprire i cassetti della propria memoria, per portare alla mente ricordi privati e collettivi, gioia e nostalgia, da consegnare alle generazioni future

come strumento di comunità.

La mostra fotografica “Trivento nel tempo” sarà inaugurata sabato 14 ottobre 2023

alle ore16.00, presso il Palazzo comunale di via Torretta a Trivento, e rimarrà aperta fino al 12 novembre con i seguenti orari: 10.00-13.00/ 16.00-19.00.

In seguito, su prenotazione, sarà possibile visitare il percorso espositivo chiamando i numeri 329.4748910 oppure 328.7637644 o inviando una email all’indirizzo [email protected] Il generoso contributo del main sponsor Fashion Point srl – azienda tessile locale – e il sostegno della Farmacia San Nazario di Trivento hanno reso fattibile il progetto espositivo. Ha curato la scelta del materiale espositivo la dott.ssa Silvia Santorelli. Alla realizzazione della mostra fotografica hanno inoltre collaborato Agostino Scarano, Antonio Scarano, Mariateresa De Pasquale, Tonino Mastroiacovo, Antonio Mastroiacovo, Vincenzo Scarano, Luigi Felice, Mario Mastrobuono, Sandro Vasile, Luigi Fagnani, Bruno Griguoli, Armando Quici e Giovanni Di Lallo, che hanno fornito supporto tecnico e storico. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di apertura della mostra fotografica presso lo storico Palazzo comunale di via Torretta.