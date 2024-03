Trionfo di sapori e colori per la Giornata Mondiale delle torte

(lo Chef Nicola Vizzarri e Cittadini comuni i protagonisti)

Domenica 10 marzo, Ambiente Basso Molise ha festeggiato la giornata più dolce dell’anno.

La giornata mondiale della Torta, colei che si prepara quando si ha voglia di coccolarsi, quando si festeggia un giorno speciale o semplicemente per regalare un gesto di amore verso qualcuno.



A base di pan di spagna, di frolla, alla frutta, al cioccolato, con la marmellata, i modi per sbizzarrirsi se ne hanno veramente tanti, nulla togliendo alla possibilità di decorarle a proprio piacimento. Fare una torta deve essere visto come un momento di completo rilassamento, dove si dà spazio alla propria creatività. È un gioco di emozioni, un profumo inebriante avvolgente.



L’importante poi, alla fine, è che piaccia e che renda la giornata un momento tutto particolare.

Se poi la giornata la si trascorre presso il CEA Fantine di Campomarino diventa tutto più dolce.

Ben undici tipi di torte sono state ammesse e presentate in una vera e propria sfida del gusto.

A presiedere la giuria Nicola Vizzarri chef pluripremiato, molisano verace, da sempre fautore della ricerca in cucina, allenatore della nazionale italiana cuochi, Vizzarri è molto conosciuto ma non di meno gli altri giudici come lo chef Sandro Staniscia, lo chef Claudio Fiorentino e poi ancora Andrea Casolino, Antonio Plescia ed il professor Nicola Palladino.



In un’atmosfera conviviale decine e decine le persone che hanno pranzato e gustando le proposte dello chef Nicola Vizzarri che ha preparato un delizioso e invitante pranzo a base di erbe raccolte al CEA Fantine inoltre, la gara delle torte ha registrato un enorme successo: esse sono state apprezzate dal pubblico a fine gara come gradevole e prelibata merenda.



Vincitore della celebrazione mondiale delle torte è stato il pubblico presente e gli undici concorrenti. E’ stata una gustosa giornata in Natura un trionfo di sapori e colori e come in tutte le cose buone c’è stato anche un pizzico di passione e amore.