Tra Shakespeare ed Eduardo: torna in Molise la commedia della Compagnia teatrale di Mercogliano 

Dopo il successo di Casacalenda ottenuto lo scorso novembre, tornano in Molise gli artisti del “Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo” di Mercogliano (Avellino), con lo spettacolo “A lo stesso punto, però a n’ata parte”.

La commedia, ricca di contaminazioni e di espliciti rimandi a Shakespeare e ad Eduardo, narra la surreale e suggestiva storia di Prisco e Mostino, due Zuorri (ovvero maschere antiche) di qualche vecchio copione teatrale di cui sono state perse le tracce. I due si svegliano in un teatro vuoto, abbandonato, e scoprono di essere stati letteralmente dimenticati. Ma proprio quando sembra che stiano per arrendersi al loro destino, Prisco e Mostino rinvengono un vecchio faldone che custodisce testi al loro sconosciuti e scoprono dunque di essere pronti nuovamente a vivere insieme altre avventure.

L’evento è in programma venerdì 30 gennaio, alle 21, presso la splendida cornice del Teatro Fulvio.

Per info e biglietti 3279566623