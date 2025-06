Torna la terza edizione di un Piano per Sepino

Torna per la sua terza edizione Un Piano per Sepino, il festival

pianistico che unisce musica di altissimo livello e patrimonio storico-culturale nella cornice unica del

Parco Archeologico di Sepino. Dal 27 luglio al 31 agosto, cinque appuntamenti straordinari animeranno

il Teatro Romano con artisti di fama internazionale e giovani talenti italiani.



Ad aprire il cartellone 2025 sarà un vero fuoriclasse del panorama musicale mondiale: Stefano

Bollani, protagonista domenica 27 luglio con il suo nuovo Piano Solo Tour, una tournée attesissima che

attraversa i principali teatri d’Italia. Sul palco di Sepino, Bollani offrirà il suo inconfondibile viaggio

sonoro tra jazz, classica, ritmi sudamericani e canzone d’autore, spaziando da Poulenc a Dalla fino a

Frank Zappa, in un mix irresistibile di improvvisazione, virtuosismo e creatività.



Il festival proseguirà con quattro concerti gratuiti, tutti di altissimo livello, pensati per valorizzare sia

il territorio che le eccellenze artistiche internazionali:



7 agosto: Phu Koananantakool, giovane promessa della scena thailandese, ospite a Sepino grazie alla

collaborazione con l’Ambasciata thailandese, in una delle sole sette tappe europee del suo tour;



13 agosto: Giovanni Mascia, pianista beneventano dalle grandi potenzialità, già considerato uno dei

talenti più promettenti del panorama nazionale;



22 agosto: Antonio Pompa-Baldi, docente all’Università di Cleveland e tra i 50 pianisti selezionati

dalla prestigiosa Steinway & Sons;



31 agosto: Luigi Carroccia, raffinato interprete chopiniano, di ritorno a Sepino dopo due edizioni di

grande successo.



“Siamo molto soddisfatti di questa terza edizione – ha dichiarato Enrico Rinaldi, Direttore del Parco

archeologico di Sepino – Direzione regionale Musei nazionali Molise –. Puntare su un nome come

Bollani è stata una scelta strategica che ci ha già portati vicino al sold-out. Questo ci ha permesso di

rendere gratuiti i restanti concerti, offrendo al pubblico esperienze musicali di grande qualità e, al

tempo stesso, un trampolino per i nostri artisti locali. Sepino è un luogo assoluto: un parco

archeologico che diventa anche palcoscenico d’arte viva.”



“L’obiettivo – ha aggiunto M° Simone Sala, Direttore Artistico del Festival – è continuare a crescere

puntando sulla qualità, anche con pochi eventi ma tutti di alto profilo. Per me è un onore lavorare per

la mia terra e vedere questo festival diventare sempre più un riferimento nazionale.”

Dott. Davide Delfino, Responsabile Unico di Progetto, ha infine sottolineato: “Questo festival è il

frutto di un lavoro corale. Sepino non è solo archeologia, ma un luogo dove tutte le arti possono

dialogare con la storia. Il successo delle passate edizioni e la risonanza nazionale che il festival sta

ottenendo sono la dimostrazione che si può fare cultura vera anche in realtà più piccole.”