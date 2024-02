Torna a Termoli “Molise in Fiera”, la fiera campionaria che si terrà dal 14 al 18 febbraio

E’ stata presentata il conferenza stampa l’edizione 2024 della fiera campionaria “Molise in Fiera” che si terrà a Termoli, in Piazza Giovanni Paolo II, dal 14 al 18 febbraio prossimi. Ad illustrare tutto ciò che avverrà in Fiera erano presenti l’organizzatrice Mariella Tufarelli in rappresentanza della ditta pugliese “Noleggiami” e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Mottola.

Un evento che quest’anno riunirà più di ottanta espositori che arriveranno da diverse regioni d’Italia e non solo. Quest’anno, infatti, ci sarà anche la presenza di alcuni espositori provenienti dall’Austria che hanno aderito all’iniziativa che, annualmente, porta a Termoli oltre sedicimila presenze.

Gli altri espositori rappresenteranno invece le regioni di Puglia, Molise, Sicilia, Calabria, Marche e Lazio.

Diversi i settori rappresentati a partire dal settore agricolo. Nonostante la mobilitazione di questi giorni, per gli organizzatori della fiera è stato importante dare continuità e rappresentanza all’agricoltura proprio per dare un forte segnale non solo al mondo agricolo ma anche a quello dell’imprenditoria.

Ci saranno poi anche settori destinati ad Eventi e ricevimenti, l’artigianato e l’enogastronomia.

Come ogni anno il Comune di Termoli ha rinnovato la propria presenza per “Molise in Fiera” proprio per dare maggiore evidenza alla fiera che permetterà alle categorie merceologiche presenti di mettersi in mostra con le proprie eccellenze.

“Molise in Fiera” è da sempre una manifestazione attenta ai cambiamenti del mercato e in quest’ottica propone servizi e prodotti rivolti ad una società in costante evoluzione cercando di diventare punto di incontro tra i vari settori economici rappresentati e il pubblico di riferimento.

L’inaugurazione di “Molise in Fiera” è prevista per mercoledì 14 febbraio alle ore 10,30. I padiglioni fieristici resteranno aperti da mercoledì a venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, sabato e domenica con orario continuato dalle ore 10 alle 21.

Nel week end sono previsti momenti di intrattenimento per adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito.