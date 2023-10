“Toccare la biodiversità”, alunni della scuola dell’infanzia “Agazzi” in visita al CEA Fantine di Campomarino

Cimentarsi con gli allievi di una scuola dell’infanzia, non è facile per nessuno………però ci sono dei volontari che non finiscono mai di stupire.

Nella mattinata del 12 ottobre ben 90 “cuccioli” della scuola dell’infanzia “Agazzi” hanno vistato il Centro di Educazione Ambientale Fantine di Campomarino. Ad attendere i giovanissimi allievi i volontari di ABM e migliaia di “bolle di sapone” che hanno divertito non poco i presenti.



Dopo le presentazioni di rito, tutti si sono recati ad abbracciare il Re della Foresta, un imponente Frassino bianco di oltre 250 anni. Dopo aver ottenuto il permesso di visitare il bosco, gli allievi e gli insegnanti si sono recati presso la struttura del CEA dove hanno potuto osservare e toccare la Caretta caretta, la testuggine di Hermann, i gufi, le piume degli uccelli, gli aculei dell’istrice, il palco del cervo, le uova del Fratino, il cavalluccio marino e finanche il biacco, per poi osservare le foto dei lupi.



Meraviglia negli sguardi dei “cuccioli” e dopo tanto stupore si è festeggiato l’amico di tutti: l’albero. Infatti sono state piantumate una quercia e due piante di cisto rosso.

A conclusione della mattinata, tutti gli allievi, hanno ricevuto in dono una maglietta di ABM e l’ultimo libro “ Piccoli Amici”. Meravigliarsi per le sorprese della Natura non può essere un privilegio dei bambini, ma un desiderio da coltivare a qualsiasi età.



E’ un invito speciale che rivolgiamo agli adulti a visitare il C.E.A. Fantine ed il bosco e li invitiamo a piantumare un albero. Ottobre è il mese dell’albero in festa e bisogna piantumare gli alberi perché piantumare un albero significa rafforzare il legame con la Terra e la Natura, mantenere l’ambiente naturale il più possibile inalterato, ma anche ricordare chi ha vissuto un pezzetto di vita insieme a noi.



Chiunque voglia piantumare un albero può contattare il 3397517592 oppure inviare una email a: [email protected] . E’ tutto gratis!