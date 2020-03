Terzo appuntamento della rassegna cinematografica tempi moderni vol.8: proiezione del film 8 ½ di Fellini

Ricorre quest’anno il centenario della nascita di uno degli autori più celebrati della storia del cinema mondiale, Federico Fellini. Per l’occasione la Cineteca di Bologna riporta nelle sale italiane cinque suoi capolavori in versione restaurata: Lo sceicco bianco, I vitelloni, La dolce vita, 8½, Amarcord.

Noi di Tempi Moderni abbiamo colto con molto piacere questa iniziativa, e giovedì 5 marzo, quindi, nel consueto doppio appuntamento delle 18 e delle 21, il terzo appuntamento della rassegna sarà un omaggio al grande regista.

Verrà proiettato 8 ½ (Italia, 1963): Guido Anselmi è un famoso regista alla ricerca di riposo e di un po’ di evasione in una rinomata stazione termale. Realtà e immaginazione si mescolano nella sua mente, e il luogo che dovrebbe dargli cura e distensione si popola dei personaggi che fanno parte della sua vita: l’amante Carla, la moglie Luisa, l’attrice Claudia, e contemporaneamente i colloqui con il produttore, i tecnici, con gli abituali frequentatori delle Terme, veri o irreali , aumentano la confusione di Guido e fanno emergere i ricordi più lontani della sua vita.

Vincitore di 2 premi Oscar e 7 nastri d’argento, 8 ½ è ritenuto da alcuni la più alta espressione del genio felliniano. Un’occasione, quella di giovedì, da non perdere!

Vi aspettiamo in tante e in tanti al cinema!!