Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa 3.9 sentita a Napoli

(Adnkronos) – Una nuova forte scossa di terremoto oggi ai Campi Flegrei. Il sisma del 16 febbraio è stato avvertito alle 15,30 in maniera nitida su tutto il territorio di Napoli. La magnitudo stimata per il momento è di 3,9 della scala Richter. Segnalazioni sono giunte da Procida a Villaricca, fino a San Giorgio a Cremano. È la scossa più forte avvertita da inizio 2025. Il terremoto di oggi arriva dopo un lungo sciame sismico iniziato ieri nell’area, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In seguito alla scossa la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali della protezione civile. "Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente convocato il tavolo per il monitoraggio della situazione", rende noto la Prefettura. "Il direttore dell'Ingv ha confermato che la scossa è stata particolarmente avvertita dalla popolazione poiché si è manifestata a soli 3 km di profondità. Risulta che i Comuni di Bacoli e Pozzuoli hanno attivato i Centri Operativi Comunali anche ai fini di una prima ricognizione visiva dei territori. "Nessuna segnalazione di criticità è pervenuta al momento dalle strutture sanitarie, sebbene negli ospedali Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e San Paolo di Napoli, la scossa sia stata distintamente avvertita dai degenti. La situazione per la viabilità, soprattutto in relazione agli spostamenti per la giornata festiva, è attentamente seguita". "Al momento c'è la preoccupazione dei cittadini, qualche richiesta di sopralluogo in casa ed è saltata una rete idrica. Sono in corso i controlli in tutte le scuole con l'ufficio tecnico ed è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc)", dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha scritto su Facebook: "Siamo in strada con volontari e polizia municipale per verificare eventuali danni. Siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano. Ho attivato il Centro Operativo Comunale a Monterusciello presso la Protezione Civile. In molti siete in strada. Per eventuali segnalazioni fermate i volontari o contattate la Protezione Civile al numero 08118894400 o la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 0818551891". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)