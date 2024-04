Terremoto oggi a New York, scossa magnitudo 4.7

(Adnkronos) – Terremoto oggi a New York. Una scossa di magnitudo 4.7 è stata avvertita anche nella Grande Mela, come riferisce il New York Post citando informazioni diffuse dall'US Geological Survey. Il sisma ha colpito diversi stati sulla costa orientale: New York, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Delaware. L'epicentro è stato localizzato nell'area di Lebanon, in New Jersey, dove la scossa è avvenuta alle 10.23 locali. "Il mio team sta valutanto eventuali danni", ha detto Kathy Hochuli, governatore dello stato di New York. Il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, non ha segnalato danni in città. A fornire news tranquillizzanti anche l'Empire State Building: dal profilo X del grattacielo, il messaggio 'sto bene'. —internazionale/[email protected] (Web Info)