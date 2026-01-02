Terra Santa, don Mario Colavita incontra il cardinale Pizzaballa per consegna aiuti

Nelle scorse settimane don Mario Colavita, parroco di Petacciato (diocesi di Termoli-Larino), si è recato in visita in Terra Santa. L’obiettivo del viaggio è stato quello di consegnare alla comunità cristiana di Gerusalemme, nella persona del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, gli aiuti raccolti dalle comunità di Petacciato, Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Ururi.

Il gesto di solidarietà si è sostanziato anche dal ricavato della vendita del libro di don Mario dedicato alla storia del ritrovamento della santa Croce di cui il patriarca Pizzaballa ha curato la prefazione.

Le offerte raccolte sono state devolute quale aiuto concreto alla mortificata e provata comunità di Gaza, in particolar modo per i bambini e gli anziani della parrocchia della santa famiglia di Gaza City.

Don Mario ha fatto tappa a Gerusalemme e a Betlemme incontrando personalmente il patriarca Pizzaballa, il quale ha illustrato la situazione e le criticità di Gaza e di tutta la Terra santa.

Commosso, ha ringraziato affettuosamente tutti coloro che hanno espresso la loro generosità in un contesto così difficile e complesso in cui ogni aiuto rappresenta un segno di autentico amore.

Un incontro che rinnova anche un motivo di fraternità e legame con la diocesi di Termoli-Larino, pronta ad accogliere il cardinale Pizzaballa non appena le condizioni lo permetteranno.

Don Mario ha avuto modo di incontrare il nuovo custode di Terra Santa padre Francesco Ielpo. I frati francescani da più 800 anni custodiscono i luoghi santi favorendo la presenza dei cristiani nella terra di Gesù, sostenendo e portando avanti progetti di promozione umana, sociale e religiosa.

Dalla grotta di Betlemme e dal santo Sepolcro dove don Colavita ha potuto sostare il ricordo e la preghiera per quanti, numerosi, hanno sostenuto e sostengono le diverse iniziative di aiuto alla Terra santa.