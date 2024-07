Termoli/ Venerdì alla Parrocchia Il Crocifisso, “Una Luce Per … una comunità si-cura”

Prosegue il percorso itinerante di sensibilizzazione e attivazione comunitaria “Una luce per … una comunità si-cura”: il prossimo appuntamento si terrà venerdì 19 luglio alle ore 19.30 nei locali della parrocchia Il Crocifisso di Termoli. Come di consueto, l’assemblea pubblica avrà al centro il tema della grave emarginazione adulta e la condizione delle persone senza dimora che abitano il nostro territorio.

Una condizione di estrema vulnerabilità, la punta dell’iceberg di un disagio molto più diffuso e radicato: secondo l’ultimo rapporto di Caritas Italiana pubblicato nel giugno 2024 risultano in uno stato di povertà assoluta 5 milioni 752mila residenti, a cui si aggiungono 13 milioni 391mila persone che vivono in una condizione di rischio povertà e/o esclusione sociale.

L’assemblea pubblica è occasione di incontro e confronto, e, in questa prima fase, di ascolto delle comunità parrocchiali, che più di altre intercettano il disagio sociale diffuso anche nei quartieri della nostra cittadina: il percorso “Una luce per”, itinerante e permanente, può divenire, così, occasione per conoscere meglio la città in cui abitiamo a partire dai bisogni delle persone che abitano il territorio, per sviluppare coesione territoriale, avvicinando il più possibile i mondi del volontariato a quelli del sistema di welfare istituzionale.

Come abbiamo scritto di recente, infatti: «pensare e progettare una città più inclusiva per i più fragili ed emarginati significherebbe poter avere una città più vivibile e accogliente anche per tutti gli abitanti. Spazi pubblici di socialità e incontro, una politica organica per la casa, servizi diffusi e disponibili tutto l’anno (non concentrati in una stagione): pensate che bello sarebbe! È per questo che la battaglia per e con le persone senza dimora è una battaglia che ci riguarda tutti e tutte, perché è una battaglia per il presente e il futuro del territorio, è una battaglia per costruire un NOI finalmente inclusivo, e vivere meglio!»

Durante l’assemblea pubblica verrà allestito uno spazio in cui sarà possibile partecipare alla raccolta solidale in favore delle persone più in difficoltà che si rivolgono ai servizi del territorio. I beni che verranno raccolti sono: