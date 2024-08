Termoli/Sventati furti di auto e motocicli

Poliziotti in borghese del Commissariato di P.S. di Termoli, impegnati in servizi d’istituto, lunedì scorso hanno sventato una serie di potenziali furti di auto e motocicli nella cittadina adriatica, notando due giovanissimi che a bordo di un monopattino si aggiravano sul lungomare termolese, nei pressi delle numerose auto e motocicli lasciati in sosta dai tanti bagnanti presenti.

Sottoposti entrambi a controllo, uno dei due ragazzi, un 15enne di San Severo, è stato trovato in possesso di 10 chiavi adulterate e di un cacciavite, strumenti solitamente utilizzati per portare a compimento furti di auto e motoveicoli.

Il giovane è stato pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria competente e, considerata l’età, affidato ai genitori. La sua posizione al momento è al vaglio dell’A.G.