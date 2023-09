Un incidente stradale è avvenuto a Termoli, una auto ed una moto si sono scontrati lungo la via Stati Uniti per cause in corso di accertamento.

Sul posto una pattuglia di Vigili del Fuoco locali e personale medico del 118.

E’ stato trasportato in ospedale il motociclista rimasto ferito nell’impatto.

Le operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza area dell’evento da parte di squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli intervenuta.