Termoli: Si è riunito il Comitato mensa

È tornato a riunirsi nei giorni scorsi il Comitato Mensa. Presenti tutte le

parti nel primo incontro del nuovo anno seguito all’approvazione del nuovo Regolamento sulla

Refezione scolastica stabilito dall’Assise Civica con la deliberazione n.10 del 29 aprile scorso.

Con l’assessore al V settore Mariella Vaino presidente del Comitato, erano presenti i consiglieri

comunali Giuseppe Spezzano, Salvatore Di Brino e Mario Orlando unitamente a Ivo Sprocatti in

rappresentanza della ditta appaltatrice Cir Food, la dietista Carolina Rosetti e i rappresentanti

dell’Istituto Comprensivo “A. Pace”, del Comprensivo “Brigida-Cuoco” e “Bernacchia-

Schweitzer”.

Il Comitato ha iniziato il confronto su quanto emerso negli ultimi tempi, sono state evidenziate

migliorie nel servizio e ancora qualche criticità che sarà affrontata per la risoluzione definitiva.

Tra le richieste, i rappresentanti degli istituti comprensivi hanno chiesto le tempistiche per

l’ultimazione dei lavori della nuova mensa della scuola dell’Infanzia di Via Stati Uniti, la possibilità

che il servizio di refezione possa essere avviato anche per gli studenti delle scuole secondarie di

primo grado e l’organizzazione di corsi specifici sull’alimentazione per coinvolgere e sensibilizzare

gli alunni a mangiare più frutta e verdura.

Tutte le iniziative proposte sono state tenute in debita considerazione dal Comitato che si riunirà

prossimamente per riprendere l’attività di confronto che a detta dei presenti continua a risultare

prolifica per l’eliminazione delle problematiche che si evidenziano di volta in volta.