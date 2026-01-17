Termoli: Si è riunito il Comitato mensa

È tornato a riunirsi nei giorni scorsi il Comitato Mensa. Presenti tutte le
parti nel primo incontro del nuovo anno seguito all’approvazione del nuovo Regolamento sulla
Refezione scolastica stabilito dall’Assise Civica con la deliberazione n.10 del 29 aprile scorso.
Con l’assessore al V settore Mariella Vaino presidente del Comitato, erano presenti i consiglieri
comunali Giuseppe Spezzano, Salvatore Di Brino e Mario Orlando unitamente a Ivo Sprocatti in
rappresentanza della ditta appaltatrice Cir Food, la dietista Carolina Rosetti e i rappresentanti
dell’Istituto Comprensivo “A. Pace”, del Comprensivo “Brigida-Cuoco” e “Bernacchia-
Schweitzer”.
Il Comitato ha iniziato il confronto su quanto emerso negli ultimi tempi, sono state evidenziate
migliorie nel servizio e ancora qualche criticità che sarà affrontata per la risoluzione definitiva.
Tra le richieste, i rappresentanti degli istituti comprensivi hanno chiesto le tempistiche per
l’ultimazione dei lavori della nuova mensa della scuola dell’Infanzia di Via Stati Uniti, la possibilità
che il servizio di refezione possa essere avviato anche per gli studenti delle scuole secondarie di
primo grado e l’organizzazione di corsi specifici sull’alimentazione per coinvolgere e sensibilizzare
gli alunni a mangiare più frutta e verdura.
Tutte le iniziative proposte sono state tenute in debita considerazione dal Comitato che si riunirà
prossimamente per riprendere l’attività di confronto che a detta dei presenti continua a risultare
prolifica per l’eliminazione delle problematiche che si evidenziano di volta in volta.
