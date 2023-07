Termoli/ Settima edizione de “La Notte dei Giochi di Prestigio”

Termoli, 30 luglio ore 20:30 presso il Teatro Verde di Termoli, “Termoli Illusionismo”, dove una serie di illusionisti e prestigiatori provenienti da varie parti d’Italia si esibiranno con i loro giochi di prestigio per la gioia di grandi e bambini. Da un’idea di Fortunato Fumarola (in arte Magico YorKa), condurrà Ivo Farinaccia (colonna portante dello show con classe ed esperienza), a lui è affidata anche la regia, noto illusionista abruzzese, ideatore e costruttore di tantissimi numeri d’illusionismo usati anche da grandi artisti nel Mondo, collaboratore di riviste del settore, maestro d’arte che ha lanciato tanti nomi illustri del settore. Con la collaborazione della Pro Loco di Termoli, il Patrocinio del Comune di Termoli (ass Michele Barile), la partecipazione della Lgm Prodaction, del Club Magico Molisano, il Club Magico Abruzzese e l’Ordine Magico Italiano, si esibiranno per voi:

Mago Saykon, un personaggio dalle caratteristiche travolgenti. Una capacità di coinvolgere il proprio pubblico in maniera travolgente e assai rara. Una volta sul palco bisogna tirarlo giù con le maniere forti, altrimenti sarebbe capace di rimanervi sopra per tutta la serata con la gioia e divertimento del pubblico.

Andrea Geminiano (prima Mago Jack), il più giovane del cast, il primo iscritto al Club Magico Molisano dalla sua fondazione. Da allora ne ha fatta di strada e tanta ne farà vista la sua spiccata passione per l’arte magica. Comparse televisive (Rai, Sky, e locali), teatri, piazze, locali… Ha scritto un libro per chi vuole imparare i primi passi. Per promuovere l’evento, qualche giorno fa, ha guidato una moto da bendato infuocando il web con commenti a favore e a sfavore. Ha preparato un numero per l’occasione che vi lascerà sicuramente a bocca aperta.

Salem, il suo nome d’arte, difficile da descriverlo. Un personaggio versatile, capace di adattarsi facilmente ad ogni situazione d’intrattenimento. Nasce come animatore turistico, più volte premiato tra i capi animatori in Italia e l’estero. Coofondatore del Club Magico Molisano, fondatore e presidente dell’Ordine Magico Italiano (OMI). Con la sua magia riesce a coinvolgere attenzione e meraviglia di grandi e bambini con semplicità e ironia. Tante le sue iniziative anche nel sociale e per i più deboli.

Marika, dalla Campania, una prestigiatrice, una donna, elemento raro nel mondo degli illusionisti. Di grande presenza scenica, felici e onorati di averla nel cast. Ha saputo difendersi in numerosi concorsi Nazionali e Internazionali ricevendo consensi e riconoscimenti in svariate occasioni. Porterà un numero ben preparto che non mancherà di stupire grandi e bambini.

Mago Loran studia Magia da sempre, ma è prestigiatore da circa 20 anni, è specializzato nella magia per famiglie. Con uno stile pulito e divertente mette in scena numeri che sono un misto di magia, racconto e poesia… senza tralasciare gag e sorprese divertenti.

Dal vicino Abruzzo, Josè e Vanessa, una coppia collaudatissima (sono padre e figlia) nel mondo magico. Presidente del Club Magico Abruzzese è una delle colonne portanti dello stesso e Membro del Direttivo del Club Magico Molisano. Numeri di magia da scena, portano nei migliori teatri i loro apprezzatissimi numeri di Grandi Illusioni con classe ed eleganza. Non mancheranno di sbalordirvi con un numero che difficilmente lo potete vedere dal vivo.

Dalla Campania, Mago Leon! Anche lui molto giovane ma che con la sua passione per l’arte magica e la sua giovane età è riuscito a farsi apprezzare in svariate parti d’Italia passando anche da trasmissioni televisive come Italians go talent. Non mancherà di stupirvi con un numero emozionante creato per l’occasione.

Mago Peter e le sue giovani e brillanti partner Micaela e la giovanissima Ginevra (forse la più giovane in assoluto). Mattatore per eccellenza, vi presenteranno un numero di grandi illusioni che probabilmente avrete visto solo in TV ma… non aggiungo altro.

I Borealis, già presenti in alcune delle precedenti edizioni, tornano in una nuova veste completamente rinnovata. Per l’occasione saranno in tre, oltre ai Borealis vi sarà anche la presenza della splendida e vivacissima Carmen per un numero ideato esclusivamente per l’occasione.

Pensate, si accese la “febbre” per la magia da alcuni giochi fattigli dalla madre quando era piccolo, fuoco che verrà ripreso qualche anno dopo quando inizia a studiare i primi effetti con le carte passando ad altri oggetti entrando nel club dell’Ordine Magico Italiano (OMI). Qui approfondirà le sue conoscenze permettendogli di darsi a molte branchie della magia che oggi gli hanno permesso di fare spettacoli, apparizioni in TV e magia di ogni tipo in ogni situazione. Il suo nome d’arte è Andrew e viene da Lanciano (CH) per meravigliarvi. Tra i più giovani di questa edizione.

Affascinato sin dalla tenera età dal mistero, studiando tutte le discipline magiche si appassiona in particolare modo alla Bizarre Magick, una forma tipica di magia ispirata al mondo dell’esoterismo e dell’occulto, diventando successivamente membro dell’esclusivo gruppo di maghi Bizarre Magick Italia (BMI).

Cornacki (questo il suo nome da scena), viene da Manfredonia (Puglia) e presenterà un numero davvero particolare ed unico, che difficilmente avrete l’occasione di rivedere.

Un mago per ogni gusto quindi. Un appuntamento estivo da non perdere, unico nel suo genere in Molise.

Per non mancare all’appuntamento, si possono trovare a Termoli i biglietti invito all’info point Turistico presso La Torretta bel vedere in Via Federico II di Svevia (ingresso paese vecchio), oppure presso la tabaccheria in Via Polonia, l’attività “Elio Casa” in Via Duca degli Abruzzi, “La Vida” in Via dei Palissandri 8 e in fine, presso la Tabaccheria in Via Stati Uniti 39. Ma anche al botteghino del teatro la sera stessa dello spettacolo. Costo del biglietto €.10,00 ma i ragazzi fino a 7 anni e diversamente abili entrano Gratis (ma il biglietto va ritirato comunque).

Pagina dedicata www.clubmagicomolisano.it/magicshow.html oppure chiama il 348.3070243 o manda un messaggio wp al 327.8960037 – https://www.facebook.com/TermoliIllusionismo

Sul sito avete modo di conoscere i protagonisti di questa edizione in maniera più approfondita e di poter prenotare il vostro posto per non perdervi l’occasione più magica dell’Estate Termolese