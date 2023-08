Un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza dell’incrocio tra via Adriatica e via Oliviero, a Termoli. Il conducente dello scooter, un pensionato cadendo ha riportato lievi ferite. Dopo essere stato soccorso, prima dall’automobilista e poi dal personale sanitario, è stato portato al Pronto Soccorso del San Timoteo per accertamenti.