Termoli/ Ripulita nuovamente c.da Fucilieri dai rifiuti abbandonati

Nella mattinata di ieri lunedì 7 marzo la Rieco Sud ha nuovamente ripulito la discarica in c.da Fucilieri nei pressi del ponte della ferrovia. Sono stati rinvenuti rifiuti misti, tra cui sacchetti e cassette della frutta, in plastica e in cartone.

Ricordiamo – afferma la Rieco Sud – che gli interventi precedenti di rimozione dei rifiuti erano stati effettuati il 24 febbraio e il primo marzo scorsi.



La Rieco Sud rinnova l’appello a tutti i cittadini a recarsi per lo smaltimento gratuito dei rifiuti presso l’ecocentro comunale in via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.



L’assessore all’Ambiente Rita Colaci dichiara: “L’abbandono indiscriminato e lo smaltimento abusivo dei rifiuti è un problema che riguarda tutti i termolesi perché è una forma di inquinamento che degrada ambiente e territorio e ciascuno di noi è chiamato a dare il suo contributo per cercare di eliminare questa forma di inciviltà”.