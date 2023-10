Termoli/Riprese televisive del film “Oro” al Borgo Vecchio, provvedimenti e viabilità il 12 ottobre

Provvedimento temporaneo di rimozione forzata e sospensione della circolazione veicolare e divieto di transito di veicoli e pedoni all’interno del Borgo Vecchio nella giornata del 12 ottobre che interesseranno nello specifico le seguenti zone: Piazza Duomo, il tratto di Via Federico I° compreso tra il Castello Svevo e Vico VI° Duomo “Largo Don Luigi Giussani” dalle ore 9 alle ore 23.



Le riprese del film “Oro”, diretto dal regista molisano Domenico Ciolfi e prodotto dalla casa

di produzione “Mr. Arkadin”, sono già iniziate il 18 settembre scorso a Capracotta. Le scene portanti del film saranno infine realizzate a Termoli all’interno delle vecchie mura. Si tratta di un thriller noir, un film drammatico e una commedia che indaga sulla storia del territorio ricco di leggende e luoghi meravigliosi. Un film che coinvolge tutta la regione seguendo la via dei tratturi fino a giungere in Puglia.



Questo lo stralcio dell’ordinanza per la giornata del 12 ottobre:

Dalle ore 9.00 alle ore 23.00 del giorno 12/10/2023:

– divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli (rif. Figura Il 74 Art.

120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) rafforzativo della regolamentazione vigente e la

sospensione temporanea della circolazione veicolare divieto di transito (rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) dei veicoli e dei pedoni rafforzativo delle regolamentazioni vigenti per la Z.T.L. denominata “Borgo Vecchio” per la piazza Duomo e li tratto di via Federico I°

compreso tra li Castello Svevo e vico VI° Duomo “Largo Don Luigi Giussani” interessato

dalle riprese che saranno realizzate dalla troupe del film ORO, prodotto dalla casa di

produzione Mr. Arkadin S.r.l., ad eccezione dei veicoli utilizzati dall’organizzazione, dei

veicoli in servizio di Polizia, di emergenza e soccorso e dei veicoli eventualmente

autorizzati dagli organi di polizia preposti al controllo.