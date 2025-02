Termoli/Quest’anno la “Festa della Donna” sarà celebrata con un concerto musicale dal titolo “Dialoghi Sonori”

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale che, tramite l’assessorato alla Cultura, propone l’evento l’8 marzo prossimo a partire dalle ore 18, con ingresso gratuito, all’auditorium comunale di Via Elba. “Abbiamo – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile organizzato questo concerto, nel giorno della Festa della Donna, per celebrare e valorizzare il ruolo delle donne nella società. La musica, in quanto linguaggio universale, rappresenta un mezzo di comunicazione efficace per sensibilizzare e creare consapevolezza riguardo alle sfide che le donne affrontano quotidianamente, come la parità di genere e la lotta contro la violenza.”



Protagonisti del concerto “Dialoghi Sonori” il Duo composto da Antonio Arietano e Michele Apollonio, clarinetto e pianoforte. Un’esperienza musicale che esplora l’incontro di stili e sensibilità di quattro compositori, dai romantici Brahms e Weber al lirismo di Finzi e alla modernità di Cahuzac.”