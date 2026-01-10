Termoli/Pubblicato l’Avviso “Autori in biblioteca”, programmazione 2026

Per diffondere l’interesse alla lettura, la biblioteca si apre agli autori. Il martedì, tra le 17.00 e

le 19.00, la struttura di c.so f.lli Brigida n. 88 a Termoli ospiterà gli autori che vorranno presentare i loro scritti,

facendo conoscere tema e contenuto delle proprie opere.

La disponibilità degli scrittori, libera e volontaria, potrà essere comunicata a mezzo email o

di persona secondo le indicazioni di seguito specificate, al fine della redazione di un calendario di

manifestazioni che verrà successivamente pubblicato.

Garantendo ampia partecipazione, la programmazione degli eventi potrà essere limitata in

relazione alle disponibilità organizzative.

Per quanto sopra, gli autori interessati potranno inviare l’adesione alla partecipazione

all’indirizzo e-mail [email protected] , indicando il recapito telefonico,

allegando la fotografia del frontespizio del libro, nonché comunicando il nominativo dell’eventuale

relatore.

La referente dell’iniziativa, è la dott.ssa Valeria Campanelli, contattabile al numero della

biblioteca 0875.714618, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 13.30.