Termoli/Notte di San Silvestro 2023. Divieto di utilizzo vetro e materiale esplodente

Con ORDINANZA n. 406 del 28-12-2023, è fatto divieto assoluto di accensione, trasporto ed utilizzo in genere, di materiale esplodente, nell’area di Piazza Vittorio Veneto interessata dall’evento “Capodanno in Piazza” e in un raggio di almeno 250 metri dalla Piazza, oltre all’intero Corso Nazionale fino all’intersezione con Via Roma e tutte le aree pedonali del

centro, compreso il Borgo Antico, dal 31 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024.



Nella suddetta area cittadina è consentita la somministrazione in bottiglie e contenitori in vetro di qualsiasi bevanda solo all’interno dei locali autorizzati alla mescita (ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) e sulle loro eventuali pertinenze esterne private e/o insistenti su suolo pubblico, che sono state debitamente autorizzate dal Comune.



Detto divieto si estende ai distributori automatici di alimenti e bevande.

Negli altri casi è consentita la sola somministrazione in bicchieri di plastica. La vigilanza di quanto sopra spetta ai titolari degli esercizi. E’ altresì consentita la vendita per asporto, laddove la consegna delle bevande presso domicilio privato, avviene a cura degli anzidetti esercizi commerciali.



Il provvedimento ha efficacia dal 31 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024.



SANZIONI

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs n.267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”, con modalità di cui alla legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli art.650 e 659 C.p.

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine è demandata la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell’art.650 c.p. nei confronti dei contravventori.