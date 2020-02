Nel pomeriggio di oggi nei pressi dell’ uscirà della Tangenziale a Termoli si è verificato un brutto incidente le cui cause sono al vaglio degli inquirenti. Una moto è finita contro una betoniera che è rimasta incastrata sotto il mezzo. Sul posto polizia e 118. La Co ducente della moto una ragazza è stata trasportata in gravi condizioni al San Timoteo.