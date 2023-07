Termoli/ Lite per un parcheggio: ubriaco danneggia l’auto ad una donna e aggredisce i carabinieri, arrestato ai domiciliari

Il litigio per un parcheggio si trasforma in atto di ingiustificata violenza; il responsabile è stato arrestato dai carabinieri.

I militari sono intervenuti a Termoli in zona Rio Vivo, dove un uomo in palese stato di ebbrezza alcolica, aveva cercato di impedire ad una donna di parcheggiare la propria autovettura. Alle rimostranze della malcapitata, lo stesso aveva reagito danneggiando lo sportello ed il finestrino anteriore sinistro del mezzo e successivamente aggredito fisicamente il fratello della donna.

Ma non basta: il 33enne ha inveito anche contro i carabinieri minacciandoli e aggredendoli fisicamente, con calci, pugni e gomitate, procurando agli stessi lesioni non gravi prima di essere immobilizzato.

L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari,

Arresto convalidato dalla A. G. poiché legittimamente effettuato ed al soggetto è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

foto di repertorio