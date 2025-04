Termoli/“La Brigata di Pasqua” torna con la seconda edizione giovedì 17 aprile

Sarà come al solito un pomeriggio tutto da vivere e dedicato ai più piccoli che si ritroveranno alle ore 16,30 alla Torretta Belvedere in compagnia del Mago Peppe, del Mago Tony e Pietro.



L’iniziativa, già dallo scorso anno, è stata voluta dall’assessore Michele Barile proprio in occasione delle festività pasquali.



Con la chiusura delle scuole i più piccoli si potranno cimentare in una caccia al tesoro rivisitata in chiave pasquale proprio nel pomeriggio del Giovedì Santo. E se “Alla gallina Pasquina sono state rubate le uova”, sarà proprio la brigata dei più piccoli coadiuvata da Peppe, Tony e Pietro a dover ritrovare tutte le uova per trascorrere serenamente la Santa Pasqua all’insegna del divertimento.