Brutto incidente stradale in città. E’ accaduto a Termoli, in via Tevere, dove un 49enne è stato investito da uno scooter.

Sul posto i sanitari del 118 Molise insieme ai volontari della Misericordia; l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Avrebbe una grave lesione alla gamba.

Sul posto anche la polizia, per i rilievi del caso.

foto di repertorio