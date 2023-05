Tanta paura, ma per fortuna non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coivolte in un incidente stradale, sulla Tangenziale Nord di Termoli.

L’impatto tra due veicoli: sono quattro le persone soccorse dai volontari della Misericordia di Termoli e trasportate all’ospedale San Timoteo.

Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Foto di repertorio