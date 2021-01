Nel primo pomeriggio di oggi, per cause in corso di verifica, in un incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Renault Clio e una Fiat 500, la Clio è finita nell’impatto sulla pista ciclabile del Lungo mare Cristoforo Colombo. La 68enne ala guida della Clio ha riportato ferite ed è stata accompagnata in Ospedale per accertamenti, per la ragazza alla guida della Fiat 500 solo uno spavento.