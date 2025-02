Termoli/Impegno concreto per favorire le pratiche in favore dei senza fissa dimora

Ampliare l’assistenza e i servizi in favore delle persone senza fissa dimora. Lo ha stabilito il Tavolo Tecnico di Integrazione Socio-Sanitaria riunito nei giorni scorsi alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino e del dirigente del Terzo Settore Marcello Vecchiarelli.



All’incontro, oltre al Comune di Termoli, hanno partecipato i rappresentanti della Caritas, dell’Ambito Territoriale Sociale, l’associazione Fa.CE.D, la cooperativa Assel, l’Arem e il Centro di Salute Mentale.



Dunque, maggior collaborazione e integrazione per migliorare la risposta alla fascia più vulnerabile della popolazione.

Da questo punto cardine si è poi passati a fissare diversi obiettivi da raggiungere nel più breve tempo possibile a partire

dal servizio di emergenza che dovrà essere attivato anche nel fine settimana per garantire l’immediata collocazione nei

dormitori di coloro che ne dovessero avere necessità.



Sottolineata dai presenti la difficoltà per i senza fissa dimora di registrare una residenza fittizia per poter attivare i

servizi socio-sanitari del caso.



Il Tavolo tecnico si riunirà in modo permamente, con molta probabilità una volta al mese, proprio per cercare di

monitorare la situazione ed intervenire nel breve volgere ad ogni esigenza che si dovesse presentare sul territorio e per

monitorare la reale efficacia dei servizi già in essere. Integrare i servizi pubblici con quelli degli enti del Terzo Settore

diventa quindi una esigenza reale e permetterà di affrontare in modo più efficace le crescenti difficoltà abitativa, sociale

e sanitaria.



Il tavolo tecnico è stato poi aggiornato per poter migliorare ed ipotizzare l’ampliamento del servizio di accoglienza nel

fine settimana e per cercare di individuare strumenti atti ad agevolare forme di permanenza nel territorio.