Termoli/Impedisce di parcheggiare a una donna, aggressione e resistenza a PU, arrestato 33enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB), a conclusione degli accertamenti seguiti ad un intervento, hanno tratto in arresto un

33enne del luogo, già noto poiché titolari di diversi precedenti penali e/o di polizia.

Lo stesso, nella circostanza, si rendeva responsabile dei reati di violenza o minaccia a

un Pubblico Ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a un Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.),

lesioni personali (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) e danneggiamento (art.

635 c.p.).



In particolare, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio e previa

segnalazione pervenuta alla locale Centrale Operativa, i militari intervenivano in

questa località Rio Vivo, accertando che poco prima l’uomo, in palese stato di ebbrezza

alcolica, aveva cercato di impedire ad una donna di parcheggiare su pubblica via la

propria autovettura. Alle rimostranze della malcapitata, l’uomo reagiva danneggiando

lo sportello ed il finestrino anteriore sinistro del mezzo e successivamente aggredendo

fisicamente il fratello della donna, nel frattempo intervenuto in soccorso della stessa,

cagionandogli anche delle lesioni fortunatamente di lieve entità.



Una volta sopraggiunti sul luogo dell’evento i militari, il 33enne inveiva contro gli

stessi minacciandoli e, non contento, li aggrediva anche fisicamente strattonandoli e

colpendoli con calci, pugni e gomitate, procurando agli stessi lesioni non gravi prima

di essere immobilizzato.

Appurate le responsabilità penali in relazione ai reati allo stesso ascritti, l’uomo veniva

pertanto arrestato e tradotto presso la sua abitazione di residenza per ivi permanere, in

regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Larino (CB).



Durante la successiva udienza, tenutasi dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria,

l’arresto veniva convalidato poiché legittimamente effettuato ed al soggetto veniva

applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.