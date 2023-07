Nella tarda serata di ieri a Termoli un principio di incendio si è verificato, per cause in corso di accertamento, in un vetusto chiosco in disuso da anni, ex sede di attività commerciale (bar) – angolo via Mario Milano lungomare Colombo.

Una squadra vigili del fuoco di Termoli intervenuta ad estinguere il fuoco, che aveva già interessato la porta d’ingresso dei locali, impedendone la propagazione.