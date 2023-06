Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta a Termoli in via Sangro, angolo via Adige, per un’auto ribaltata al centro della carreggiata. I Vigili all’arrivo sul posto hanno trovato il conducente fuori dall’abitacolo, l’uomo ha dichiarato di essere finito contro il palo dell’illuminazione pubblica per evitare un cinghiale che stava attraversando la strada.