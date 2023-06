Termoli/ Evento finale del progetto AdriaClim

Il progetto AdriaClim volge al termine e presenterà i suoi risultati con un evento finale che si terrà a Termoli l’8 Giugno dalle ore 10 al Lido Alcione. L’obiettivo di AdriaClim (il cui acronimo sta per Strumenti di informazione, monitoraggio e gestione dei cambiamenti climatici per le strategie di adattamento nelle aree costiere dell’Adriatico) è migliorare la capacità di sviluppo di nuovi piani per l’adattamento al cambiamento climatico nell’Adriatico e l’aggiornamento di quelli già esistenti.



Il progetto, finanziato dal Programma lnterreg Italia-Croazia 2014-2020, e che ha come soggetto capofila l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, vede il coinvolgimento della Regione Molise e di altri 17 partner provenienti da entrambi i Paesi, tra istituzioni pubbliche, università, istituti e centri di ricerca.



AdriaClim mira a sviluppare informazioni accurate in grado di promuovere lo sviluppo di piani regionali e locali per l’adattamento al cambiamento climatico, pianificare un adeguamento della fascia costiera per un’economia blu sostenibile e contribuire a colmare le lacune nei sistemi di osservazione già esistenti con lo sviluppo di modelli integrati ad alta risoluzione.



Durante l’evento verranno presentate le Linee guida regionali per l’adattamento ai cambiamenti climatici sull’ecosistema costiero che rappresentano uno dei risultati finali del progetto.



Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al seguente link:

https://forms.gle/DYZeqiQmT3Uuqe1j6