Termoli esempio di sostenibilità: premiata per impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

“Cuore Mediterraneo”, la campagna itinerante promossa da RICREA, approda sul litorale molisano, per sensibilizzare cittadini e turisti sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio. Nel 2023 a Termoli si stima una raccolta di 3,90 kg/ab (+77% rispetto alla media regionale)

Creme solari spray, tonno in scatola, tappi corona delle bibite: la borsa mare degli italiani contiene anche imballaggi in acciaio e conferirli correttamente è una buona abitudine e una pratica fondamentale, da mantenere anche in vacanza. Proprio per far conoscere le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanza del loro corretto conferimento RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, promuove “Cuore Mediterraneo”. La campagna itinerante estiva quest’anno fa tappa a Termoli dove l’inviata speciale Alice ha incontrato i bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell’acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all’infinito.



Il Consorzio RICREA ha consegnato al Comune uno speciale riconoscimento per l’impegno

nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti: secondo le

stime, infatti, nel 2023 a Termoli ne verranno raccolte 125 tonnellate, pari a 3,90 kg per

abitante (+77% rispetto alla media regionale che si attesta sui 2,20 kg/ab).



“Promuovere l’importanza di un corretto conferimento di barattoli, scatolette, fusti, latte,

secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio è una missione che rimane al

centro della nostra attenzione, anche durante l’estate – spiega Roccandrea Iascone,

Responsabile della comunicazione del Consorzio Ricrea -. Crediamo fermamente che una

campagna di sensibilizzazione che coinvolga direttamente e in modo concreto i cittadini

giochi un ruolo decisivo nell’assicurare che il processo circolare degli imballaggi in acciaio

diventi sempre più condiviso e virtuoso, e sono contento oggi di premiare i risultati positivi

raggiunti grazie al lavoro sinergico del Comune di Termoli, di Rieco Sud Scarl e di Ecotec”.



“Siamo molto soddisfatti di ricevere questo premio, che riflette l’impegno dell’Amministrazione comunale e della Rieco Sud sulla gestione sostenibile della città in tutti i suoi aspetti, dalla raccolta differenziata porta a porta alla promozione dell’economia circolare con la recente apertura del centro del riuso alle numerose campagne di sensibilizzazione ambientale, fino alla tutela delle risorse naturali e dell’ecosistema costiero – dichiara Rita Colaci, Assessore all’Ambiente del Comune di Termoli –. Le nuove politiche di gestione dei rifiuti introdotte negli ultimi anni hanno contribuito notevolmente alla riduzione dei rifiuti indifferenziati e all’aumento delle percentuali di rifiuti riciclati fino alla soglia del 70 per cento, dimostrando l’importanza di un approccio oculato alla gestione dell’ambiente”.



Oltre al Comune, RICREA ha premiato Rieco Sud Scarl, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti e Ecotec Srl, la piattaforma di selezione che separa gli imballaggi in acciaio

dagli altri materiali della raccolta multileggero.



“Anche quest’anno siamo sulle spiagge termolesi per promuovere comportamenti

responsabili che rispondono a un’etica ambientale ed ecosostenibile – dichiara Angelo Di

Campli, Direttore della Rieco Sud –. Stiamo lavorando su più fronti, dai laboratori creativi

con i bambini alle giornate informative sul nuovo centro del riuso. La spiaggia rappresenta

per noi il setting ideale per spiegare in maniera informale l’importanza del riciclo e la

necessità di ridurre al minimo la produzione degli imballaggi, per promuovere uno stile di

vita più sostenibile e un’etica del consumo a basso impatto ambientale, passo fondamentale

per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e per il futuro di tutti noi”.



L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali

imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’80,6% degli imballaggi in acciaio immessi a

consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e quello dell’80% fissato

per il 2030 dall’Unione Europea. Nel 2022 sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate

(+7,2% rispetto all’anno precedente), pari al peso di 4 navi da crociera.