Termoli/Dimensionamento scolastico: silenzio assordante della maggioranza comunale di centrodestra

Come Consiglieri Comunali di minoranza, PD, VotaXTe, Termoli 2024, Movimento 5 stelle e Termoli Bene comune – Rete della Sinistra, fortemente preoccupati in merito alle recenti decisioni regionali riguardanti il dimensionamento scolastico per l’anno 2024/2025, che prevedono la soppressione di un Istituto Comprensivo nel Comune di Termoli, abbiamo richiesto nei giorni scorsi la convocazione urgente di un consiglio monotematico per impegnare l’intero Consiglio a chiedere la revisione del piano di dimensionamento scolastico, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partecipazione e autonomia scolastica, chiedendo di non sopprimere nessun Istituto comprensivo della città di Termoli.

Tale richiesta è nata dallo spiraglio aperto dal decreto Milleproroghe approvato dal CDM in data 28.12.2023, che permette di salvare una dirigenza rispetto alla delibera di Giunta regionale n. 402 del 27.12.2023, che ha previsto invece la soppressione di tre dirigenze una su Termoli, una su Campobasso e una su Venafro.

Il Presidente del Consiglio Avv. Annibale Ciarniello ben avrebbe potuto convocare, come da noi richiesto, un consiglio straordinario e urgente per la giornata di oggi, così da poter trasmettere al Consiglio Regionale, chiamato a decidere domani sul piano di dimensionamento scolastico, un atto formale di ferma contrarietà alla soppressione di un istituto comprensivo a Termoli, così come è stato deliberato dal Consiglio comunale di Campobasso.

Ciò non è stato fatto e né il Sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano né gli altri consiglieri comunali di centrodestra hanno sollecitato tale convocazione.

A questo punto non ci resta che rivolgere un pubblico appello al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha fatto della “termolesità” il suo cavallo di battaglia durante l’ultima campagna elettorale, affinché si attivi a prendere decisioni in difesa del nostro territorio termolese e delle dirigenze dei 4 Istituti Comprensivi di Termoli, contrariamente alla non scelta dei suoi colleghi termolesi di centrodestra.

I Consiglieri Comunali di Termoli

Oscar Scurti Manuela Vigilante

Angelo Sbrocca Andrea Casolino

Daniela Decaro Antonio Bovio

Marcella Stumpo

Ippazio Stamerra

Andrea Capecce