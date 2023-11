Termoli/Denunciati due pregiudicati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli

Nel corso di mirati servizi perlustrativi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire

e reprimere i reati contro il patrimonio con particolare riferimento a quelli predatori, i

Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Termoli (CB)

hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Larino (CB) due soggetti, un 35enne ed un 32enne, entrambi di origini cerignolane

e già titolari di diversi precedenti di polizia e/o penali.

In particolare gli operanti fermavano un’autovettura a noleggio in transito sulla S.S.

16, con a bordo i due uomini che, durante il controllo, tenevano atteggiamenti sospetti

palesando altresì un certo stato di agitazione. A quel punto i militari decidevano di

perquisire d’iniziativa il veicolo e gli occupanti, rinvenendo all’interno dell’autovettura

una torcia portatile, un paio di guanti da lavoro e due cacciaviti modificati/alterati

verosimilmente al fine di renderli idonei all’apertura ed avviamento di veicoli, che

nella circostanza venivano sottoposti a sequestro penale.

Il 35enne ed il 32enne venivano invece deferiti in stato di libertà, dovendo rispondere

del reato di concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli,

previsto e punito dagli articoli 110 e 707 del Codice Penale.

Nella circostanza l’operato dei Carabinieri, scaturito tra l’altro da un’attenta vigilanza

che caratterizza ogni quotidiano servizio esterno attivo, ha dimostrato ancora una volta

l’estrema importanza della presenza costante della Benemerita sul territorio al fine di

assicurare il massimo rispetto della legalità e garantire le migliori condizioni di

sicurezza per i cittadini, mediante un’attività preventiva e repressiva dei fenomeni

delittuosi maggiormente riscontrati nel basso Molise e legati, in buona parte, ad una

criminalità predatoria esogena proveniente da aree pugliesi ad alto indice di criminalità

ed in particolare dalla limitrofa provincia di Foggia.