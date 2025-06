Termoli/Denunciati due giovani per spaccio di droga

Ulteriore settimana movimentata per i Carabinieri della Compagnia di via Brasile,

impegnati capillarmente sul territorio in attività volte a garantire l’ordine e la sicurezza

pubblica, con una particolare attenzione a prevenire e reprimere i reati fonte di

maggiore allarme sociale nonché ad assicurare la sicurezza stradale.



In particolare i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

Termoli (CB), all’esito di due distinti controlli su strada effettuati in Campomarino

(CB) e Termoli (CB) hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti (ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990) rispettivamente un 35enne ed

un 20enne, poiché a seguito di perquisizioni personali effettuate d’iniziativa venivano

trovati in possesso, il primo di gr. 2,40 di Cocaina e gr. 6,50 di Eroina, mentre il

secondo di gr. 7,60 di Hashish, che venivano debitamente sottoposti a sequestro penale.



Nell’ambito dell’attività complessiva svolta dai servizi di pattuglia e perlustrazione dei

dipendenti Reparti, inoltre, venivano complessivamente denunciate in stato di libertà

10 persone resesi responsabili di diverse fattispecie di reato, controllati 244 veicoli,

identificate 289 persone, effettuate 11 perquisizioni d’iniziativa (tra personali, veicolari

e domiciliari), elevati 22 verbali in relazione ad altrettante accertate infrazioni al

Codice della Strada per un importo complessivo pari ad oltre 5.500 euro, sequestrati 7

veicoli e ritirate 2 patenti di guida.



Analoghi controlli continueranno anche nell’immediato futuro al fine di assicurare

l’ordine e la sicurezza pubblica nei 17 Comuni su cui ha competenza la Compagnia

Carabinieri di Termoli (CB), confidando anche nella collaborazione da parte dei

cittadini, le cui segnalazioni sono essenziali per poter garantire le migliori condizioni

possibili di rispetto della legalità sul territorio.