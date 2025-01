Termoli “Città che legge”, Barile: risultato importante per la città

Il Comune di Termoli ha ottenuto per il secondo biennio consecutivo la

qualifica di “Città che legge”, riconoscimento attribuito dal Centro per il Libro e la Lettura in

collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il titolo viene conferito alle

città che promuovono attivamente la lettura attraverso politiche pubbliche dedicate, contribuendo

alla crescita socio-culturale della comunità.

Il vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Termoli Michele Barile esprime viva

soddisfazione per il rinnovo del prestigioso riconoscimento. “Un risultato importante – ha detto il

vicesindaco Barile – per la nostra città, raggiunto grazie all’impegno profuso attraverso il Patto per

la Lettura e grazie alle proficue collaborazioni con le librerie, istituzioni scolastiche e associazioni

locali. A loro rivolgo il mio più sincero ringraziamento per la diffusione dell’amore per i libri.”

Il riconoscimento di “Città che legge” consente a Termoli di partecipare a bandi di finanziamento

per progetti mirati alla promozione del libro e della lettura, rafforzando ulteriormente le iniziative

culturali sul territorio.