Termoli/”Carta dedicata a te”, misura a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà

L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino comunica che con il provvedimento n. 2519 del primo settembre 2025 l’Inps, attraverso il Decreto Interministeriale Fondo Alimentare del 30.07.2025 con la sovranità alimentare e delle foreste e di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Ministro del Lavoro, delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha previsto la “Carta dedicata a te” destinata al sostegno dei nuclei familiari in difficoltà con Isee non superiore a 15mila euro. Non è richiesta nessuna

domanda in quanto i benificiari saranno individuati automaticamente tra i nuclei familiari. Di seguito tutte le indicazioni della misura:



Descrizione

Carta Dedicata a Te 2025 – Ufficio Servizi Sociali

Decreto interministeriale Fondo Alimentare del 30.07.2025 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Con il Messaggio n. 2519 del 1° settembre 2025 l’Inps rende noto che è attiva la nuova misura di sostegno destinata ai nuclei familiari in difficoltà con ISEE non superiore a € 15.000 – meglio indicata come CARTA DEDICATA A TE.

REQUISITI

Non è richiesta alcuna domanda da parte dei cittadini. I beneficiari saranno individuati automaticamente tra i nuclei familiari: