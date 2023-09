Termoli/Carabinieri vicini ai cittadini, consegna della pensione agli anziani impossibilitati a muoversi

Prosegue senza soluzione di continuità il servizio di prossimità svolto dai Carabinieri

anche per la consegna delle pensioni agli anziani. Tale genere di attività, già avviata a

livello centrale dal Comando Generale dell’Arma nel periodo della pandemia da

“Covid-19”, risulta ancora oggi particolarmente utile per tutti quegli anziani

impossibilitati a muoversi da casa e che non hanno sul posto prossimi congiunti che

possano sopperire a tale non trascurabile difficoltà.



Nell’occasione i militari della Stazione Carabinieri di Termoli, dopo avere ricevuto una

telefonata da un 77enne che aveva rappresentato le proprie difficolta poiché

impossibilitato a muoversi da casa, si sono recati presso il locale Ufficio Postale –

muniti delle previste deleghe e dichiarazioni liberatorie – e hanno ritirato la pensione

dell’uomo, recandosi successivamente presso la sua abitazione dove gli hanno

consegnato la tanto agognata pensione.



Nella circostanza l’anziano, entusiasta ed onorato, si è voluto trattenere qualche minuto

a parlare coi militari, anche per avere un pò di compagnia, ringraziando vivamente

dell’aiuto ricevuto.



Tale attività si è resa possibile anche grazie alla capillarità garantita da sempre dalla

Benemerita che, avendo dislocato le proprie Stazioni in ogni area del territorio

nazionale, ancora oggi riesce a svolgere un fondamentale servizio di prossimità ai

cittadini, fornendo una vicinanza costante ed attenta anche e soprattutto alle fasce più

deboli ed alle persone più fragili, tra cui rientra certamente anche quella degli anziani,

specie laddove non abbiano sul posto prossimi congiunti che possano assisterli.